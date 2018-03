Pompeiana. Cambia la viabilità nel centro cittadino del piccolo borgo della Valle Argentina. E’ uno degli effetti collaterali della conclusione dei lavori della nuova piazza Dante, dal volto nuovo dopo il restyling completo che la trasformata in un’area relax.

Una nuova pavimentazione in pietra di Verezzo, panchine per gli anziani, piano del verde che ha previsto la piantumazione di essenze ad alto fusto in grado di creare un po’ ombra nel più caldo periodo estivo e il ripristino della fontana (quest’ultimo intervento da concludersi nei prossimi giorni).

di 4 Galleria fotografica Pompeiana, restyling di piazza Dante: i parcheggi lasciano spazio ad un'area verde







Sono questi i punti principali del progetto cofinanziato dalla Regione per un importo di circa 100 mila euro, risorse alle quali si sono aggiunte quelle proprie dell’ente locale per un ammontare di 50 mila euro, reperite attraverso l’accensione di un mutuo.

Qualche posto auto perso sono un prezzo congruo da pagare per avere quella che il sindaco Pasquale Restuccia definisce una “vera e propria piazza che ci mancava”, capace di accogliere anche il fulcro delle future manifestazioni turistiche.

L’opera aspetta soltanto di essere inaugurata.