Sanremo. Bilancio più che positivo in termini di presenze per il primo Pokerstars Megastack € 50.000, firmato Pokerstars, Texapoker e Casinò. Sono stati 1247 gli iscritti al torneo principale, a cui vanno sommati partecipanti ai tornei satelliti.

Un flusso continuo di pokeristi che ha creato per cinque giorni un field eccezionale con la formazione di un super montepremi finale di € 180.000, che ha superato ampliamente quello garantito. Tanti i players provenienti da tutta Italia e dalla Francia, felici di poter disputare un torneo di livello europeo nella splendida location sanremese. Alla fine proprio i colori della vicina Francia hanno svettato sul Megastack: il nizzardo Guillaume Merlinge ha vinto il titolo, €21.758 di premio e Platinum Pass. Al secondo posto un altro francese Christophe Girard – di Sion, piccola cittadina dell’Occitania, nel nord ovest della Francia, a cui vanno € 19.000. Nonostante il tavolo finale abbiamo visto la presenza di 6 italiani su 9, tra cui Giuliano Bendinelli e Gianluca Trebbi, l’Italia si è collocata al terzo posto con Giuseppe Beneventano (€15.000 per lui), uno degli outsider del final table.

Affermano il Cda e il Direttore Generale del Casinò: “Siamo soddisfatti dell’affluenza dei players, più di 1247, in risposta al primo dei nostri eventi pokeristici di livello internazionale, che hanno visto operare in sinergia Pokerstars, Texapoker e Casinò di Sanremo, una squadra fortemente propositiva. Abbiamo riportato la nostra Poker Room al centro dell’interesse, riempendo le nostre sale ma anche molte delle strutture ricettive della città, diventando elemento distintivo anche nella proposta turistica del territorio. La presenza di più circuiti pokeristici da maggior appeal alla nostra Poker Room, che riesce a garantire, in qualsiasi livello di gara, una giocabilità ampia e tecnica in un clima di trasparenza e sicurezza. Sono state giornate intense, che hanno comportato un grande impegno, come sempre ben supportato dalla grande professionalità del team Casinò, che ringraziamo”.

La Poker Room sanremese “Vola” nuovamente a livello internazionale. Il PokerStars MegaStack €50.000, è stato un vero e proprio “Festival del Poker” per i players del Texas Hold’em. E’ il primo di una serie di tornei e gare che riposizionano il Casinò matuziano nella sua storia di successo per il settore Poker. Per la prima volta in Italia si è disputato il Megastack, circuito oramai itinerante in tutta Europa e molto amato soprattutto dai players dilettanti per buy-in e struttura.

Il payout del tavolo finale

1. Guillaume Merlinge €21.758

2. Christophe Girard €19.000

3. Giuseppe Beneventano €15.000

4. Alessandro Carta €15.000

5. Giuliano Bendinelli €4.900

6. Mercin Niedzwiecki €3.900

7. Gianluca Trebbi €3.000

8. Federico Palo €2.500

9. Gianclaudio Sorge €2.500