Pippo Baudo “giurato dei giurati” del pre-finale di SanremoYoung, tra gli ospiti anche The Kolors

Sanremo. Insieme a Simon Le Bon, già annunciato ieri, questa sera a salire sul palco del Teatro Ariston per il pre-finale di SanremoYoung saranno il trio pop rock The Kolors, da poco reduci dal 68° Festival dove, con il brano Frida (Mai, Mai, Mai), hanno gareggiato nella categoria “Giovani” classificandosi noni.

Seguendo il copione steso nelle scorse puntate dalle varie personalità che il teen talent della Rai condotto da Antonella Clerici ha ospitato, la giovane band, oltre a esibirsi con alcune delle loro canzoni più celebri, chiacchiereranno con i giovani artisti rimasti in gara dispensandoli di preziosi consigli per la loro futura carriera musicale.

A vestire l’importante ruolo di “giurato dei giurati”, quindi a decretare chi, tra i quattro cantanti nelle ultime posizioni in classifica, i due da far andare avanti e i due da far uscire dalla competizione, sarà invece il monumento della televisione italiana, Pippo Baudo.

Di casa a Sanremo – ha condotto ben tredici edizioni della kermesse canora, due in più di Mike Bongiorno, e tante altre è stato chiamato come ospite l’ultima proprio durante l’edizione 2018 in cui ha tenuto una lectio magistralis sul suo mestiere di presentatore -, Baudo raccoglierà così il testimone che era stato nelle precedenti serate nelle mani di Paolo Bonolis, Simona Ventura e Carlo Conti.

La puntata, che sarà trasmessa in onda su Rai Uno alle 20.40, si preannuncia ricca di emozioni ma anche di adrenalina. Dopo gli addii di Sharon e Alexéf nella prima serata, Eleonora Pieri e Matteo Markus Bok, nella seconda, Zaira Di Grazia e Bianca Moccia, nella terza, Rocco, Raffaele Renda, Ouiam, Luna Farina, Elena Manuele e Leonardo De Andreis tireranno fuori tutte le loro carte per cercare di conquistare la finalissima, che si svolgerà venerdì 16 marzo. Come accaduto nelle scorse serate, accompagnati dalla SanremoYoung Orchestra, si sfideranno interpretando un brano celebre scelto tra le 68 edizioni del Festival.

Novità, nel corso della serata i sei finalisti duetteranno con gli artisti che compongono l’Academy, quindi i giudici Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Marco Masini, Cristina D’avena, Mietta, Ricchi e Poveri e Baby K.