Pesto patrimonio Unesco e l’arrivo del Frecciarossa al centro dell’intervista di Gianni Berrino a R24 Radio

Sanremo. Tanti i temi discussi questo pomeriggio dall’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo Gianni Berrino ai microfoni di R24 Radio.

Ospite dell’emittente di Riviera24.it, Berrino ha parlato della grande adesione alla campagna “Firma e pesta”, lanciata da Regione Liguria lo scorso fine settimana per sostenere la candidatura del pesto al mortaio a patrimonio Unesco, dando poi spazio alla rivoluzione avviata da poco nel settore dei trasporti regionali. Ovvero, al nuovo Frecciarossa Genova-Venezia attraverso il quale la Liguria, finalmente, potrà agganciarsi saldamente ai circuiti internazionali del turismo e del business del Nord Italia.

Al riguardo, l’assessore ha annunciato: «Stiamo lavorando per attivare coincidenze con gli Intercity provenienti dal Ponente, così da garantire un servizio più efficace per i pendolari e per i flussi turistici della Riviera».

In conclusione di intervista, qualche accenno sulla politica locale, in particole sulle prossime elezioni amministrative a Imperia, dove Berrino ha rivendicato l’importanza del modello Toti.