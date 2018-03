Pedofilo di Mentone arrestato in Belgio dopo vent’anni di latitanza

Mentone. Un pedofilo di 73 anni, dovrà comparire davanti alla Corte di Assise delle Alpi Marittime da lunedì prossimo, 19 marzo.

Nel settembre 1996, tuttavia, lo stesso tribunale lo aveva già condannato a 20 anni di carcere per il crimine di cui dovrà rispondere la settimana prossima, con una sentenza pronunciata in contumacia. Secondo quanto riporta Nice Matin, Lionel Dousset (l’imputato) non si era mai presentato al suo primo processo.

Il pedofilo mentoniere era stato così considerato come latitante. In realtà questo ex direttore di assicurazione, si era rifatto una nuova vita in Belgio, in una piccola città vicino a Liegi, dove è stato finalmente rintracciato ed arrestato, quasi 20 anni dopo aver lasciato la Costa Azzurra.