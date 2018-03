Pasqua vincente al Molo 8.44: con le cartoline “gratta e vinci” in palio 5.000 euro di buoni sconto

Vado Ligure (SV). Pasqua vincente al Molo 8.44. Dal 23 al 31 marzo, dietro una spesa minima di 20 euro effettuata in qualsiasi negozio dello shopping center o di 10 euro in ciascuno dei suoi locali bar e ristoranti, riceverai una cartolina “gratta e vinci” con cui provare a vincere uno dei fantastici premi che renderanno ancora più ricche le tue feste pasquali. In palio oltre 5.000 euro di buoni sconto da spendere subito, di cui un mega buono da 500 euro.

I premi saranno consegnati dalla direzione negli uffici sita al piano primo previo rilascio di ricevuta liberatoria. I buoni, spendibili entro e non oltre il 30 giugno 2018, possono essere utilizzati in un’unica soluzione per acquisti in qualsiasi esercizio commerciale dello shopping center.

Regolamento completo su www.molo844.net.

Molo 8.44

via Montegrappa, 1

Vado Ligure (SV)

Aperto dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 20.00

