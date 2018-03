Pasqua, in “corsia” il menù tipico ligure: l’iniziativa speciale dell’Asl1 imperiese

Sanremo. Il 2 aprile prossimo, in occasione del lunedì dell’Angelo verrà offerto a pranzo e a cena un menu particolare per tutte le persone degenti presso gli ospedali dell’Asl1 imperiese a meno che non presentino indicazioni mediche contrarie per le particolari condizioni di salute.

L’iniziativa voluta e promossa dalla vicepresidente e assessore alla sanità della Liguria, Sonia Viale, prevede un menu composto da piatti tipici della tradizione culinaria ligure e vedrà coinvolta la maggior parte degli ospedali liguri variando le portate, a seconda della zona, in modo da valorizzare le diverse tipicità territoriali.

II menù è stato elaborato dalla Struttura di Nutrizione Territoriale e Centro dei Disturbi Alimentari dell’ASL1, in collaborazione con le dietiste di CIR food, l’azienda incaricata insieme a CAMST della preparazione dei pasti negli ospedali deII’ASL1. Nella preparazione del menù sono stati presi in considerazione vari elementi come i prodotti tipici della cultura ligure; la disponibilità di materie prime di qualità e a basso impatto ambientale (la cosiddetta filiera corta) e anche le particolari e diverse esigenze nutrizionali dei degenti.

A tutte le persone ricoverate verrà distribuito il menù, con una breve spiegazione dell’iniziativa e un mini ricettario con gli ingredienti e la preparazione dei piatti che verranno serviti. Tra i piatti proposti nelle varie strutture liguri ci saranno: Trofie al pesto, Lasagne al pesto, Gnocchi al pesto, Ravioli di carciofi, Zimin di ceci, Zuppa di cavolo nero, Minestrone alla genovese, Mesciua, Baccalà con patate e olive taggiasche, Buridda di totani, Torta di bietole, Torta di zucchine, Merluzzo alla ligure, Focaccia, Canestrelli, Buccellato.

“Questo menu speciale non 50rd solo I’occasione per promuovere «il mangiar sano» – ha spiegato il direttore generale Marco Damonte Prioli – ma offre anche lo spunto per «aprire» le strutture sanitarie ospedaliere alla societcà ed il territorio che le ospita, coinvolgendo e valorizzando anche le imprese locali. Tutto ciò al fine di stimolare un cambiamento culturale importante, capace di considerare l’ospedale non escusivamente come luogo di cura ma anche come possibile punto di incontro e di relazione tra cittadini e territorio”.

L’iniziativa si inserisce infatti in un più ampio progetto di educazione alla salute che l’ASL1 conduce, ormai da molti anni, con l’obiettivo di diffondere sani stili di vita anche attraverso un’alimentazione salutare ed equilibrata, come quella che gli alimenti tipici della dieta mediterranea e ligure riescono a garantire.

“E proprio l’alimentazione, i/ benessere, Ia salute ed il territorio - ha concluso il direttore generale – saranno al centro di incontri, dibatti e laboratori aperti a tutta la popolazione, in programma nel Festival della Salute, eventi organizzato daII’ASL1 dal 17 al 21 aprile a Sanremo (Palafiori), al quale invito fin d’ora tutta la cittadinanza a partecipare”.

