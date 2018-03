Pasqua, il sindaco di Sanremo abbraccia i cittadini: “Che possiate trovare la forza per vincere le sfide di ogni giorno”

Sanremo. “Alla vigilia delle festività pasquali desidero rivolgere a voi tutti e alle vostre famiglie i miei migliori auguri di serenità e gioia, e l’auspicio che possiate trovare sempre la forza e lo spirito per vincere le sfide che ogni giorno si presentano sul nostro percorso”, così il sindaco Alberto Biancheri scrive sulla sua pagina Facebook per fare gli auguri di buona Pasqua alla cittadinanza.

“Un pensiero e un augurio particolari – prosegue il primo cittadino di Sanremo – desidero rivolgerli a nome mio e dell’Amministrazione comunale a tutte quelle persone che in questi giorni di festa lavoreranno senza sosta a servizio della comunità sanremese e dei turisti in arrivo in città: forze dell’ordine, polizia municipale, personale Amaie Energia, operatori medico-sanitari, volontari, e tutte le persone in servizio. Buona Pasqua!”-