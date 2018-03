Ospedaletti, incursione artistica dello street artist Guaté Mao nel vecchio casinò

Ospedaletti. Incursione artistica nell’ex casinò che fu il primo d’Italia. Il misterioso writer Guaté Mao, di origini probabilmente francesi – siamo nel campo delle ipotesi visto che gli street artist non ci tengono a farsi riconoscere, li attendono migliaia di verbali per danneggiamento di proprietà pubblica e privata – ha dipinto un’opera su una delle antiche colonne del palazzo in stile rinascimentale.

Una giovane donna, bombetta e abito classico con colletto bianco detto alla Peter Pan, osserva quel che rimane di quell’antico e prestigioso edificio disegnato dal connazionale dell’artista, l’architetto Sèbastien Marcel Biasini. Uno sguardo di attesa e stupore, con una vena di malinconia, per tanta bellezza andata sprecata.

(foto weronikacollini)