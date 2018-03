Ospedaletti, il ristorante Acquolina porta in tavola i migliori formaggi d’Italia

Ospedaletti. Giovedì 22 marzo il ristorante Acquolina porta in tavola una selezione dei migliori formaggi d’Italia. Proposte sfiziose provenienti da Piemonte, Lombardia, Trentino e Veneto che incontreranno i prodotti tipici della cucina locale in un menu a tema intitolato, appunto, “Formaggio in tavola”:

Ecco il menu:

Ingresso Cilindro di pane di Triora con mousse di formaggio e bottarga di muggine Antipasto Finto raviolo di gamberi con erbette spontanee e gelee di arance Vino abbinato: coste sesia bianco erba luce fermo (az.Agr.Pietro Cassina) Primo Millefoglie di pasta all’uovo con cernia, salsa di pomodorini canditi e gocce di pesto Vino abbinato. coste sesia rosso nebbiolo “ca dai tass” (az.Agr.Pietro Cassina) Secondo Degustazioni di formaggi (Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto) Magagno a latte crudo, Pian bress, Monte Baldo D’Alpeggio riserva Bitto invecchiato 12 anni, Strachitund, Malga di Felle Dolce Trittico al limone Vino abbinato. vino da uva stramature di erba luce (Az.Agr.Pietro Cassina)

La cena, dal costo di 45 euro, tutto compreso, avrà inizio alle ore 20. Si accettano prenotazioni entro il 20 marzo.

Per ulteriori informazioni chiamare allo 0184 683687 oppure al 380 2024638

Il ristorante Acquolina si trova a Ospedaletti in piazza San Giovanni 7