Ospedaletti, è disponibile fino al 28/3 il verbale con gli allegati progettuali della variante urbanistica

Ospedaletti. L’amministrazione comunale avvisa che il verbale della conferenza di servizi referente del 13.02.2018, con i relativi allegati progettuali, afferente l’approvazione della variante urbanistica relativa agli immobili censiti al Foglio 13 particelle 480 e 584 del Comune di Ospedaletti, sarà depositato in libera visione al pubblico nel palazzo comunale ufficio Urbanistica e Edilizia Privata per quindici giorni consecutivi, dal 14.03.2018 al 28.03.2018 (compreso) con il seguente orario: nei giorni da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e nel pomeriggio del lunedì dalle 15:30 alle 17:30. Chiunque può formulare eventuali osservazioni, che dovranno essere presentate in forma scritta al Comune ufficio protocollo entro le 12:30 del 28.03.2018.