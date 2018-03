Ospedale di Sanremo, i ringraziamenti di un lettore al reparto di pediatria

Sanremo. “Sento parlare spesso di malasanità e spesso ho la sensazione che sia effettivamente così, altre rare volte si sente invece parlare di sanità di eccellenza ma, molto raramente. Vorrei segnalare con questa mia lettera, il reparto di pediatria di Sanremo diretto dal dott. Riccardo Borea ma non solo, il dott. Salvati, la dott.ssa Guida e tutto il personale infermieristico per la loro capacità, abnegazione e professionalità dimostrata.

Scrivo questo non solo per il breve ricovero di mia figlia ma, anche perché ho avuto modo di constatare quanto sopra, restando nella struttura, resa oltretutto accogliente per i bambini con locali disegnati e divertenti a “misura di bimbo”. Ringrazio loro ma vorrei segnalare i loro meriti perché trovo giusto rendere note le cose brutte ma anche quelle belle” - così scrive l’ing. Mauro Giovanni Di Liberto mettendo in luce la capacità e la professionalità del reparto di pediatria di Sanremo.