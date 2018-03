Organizza il mercatino ma non paga il dovuto: Comune di Bordighera denuncia ditta di eventi

Bordighera. Il comune di Bordighera ha denunciato per truffa la ditta D.M.N. Eventi che, con un’offerta di 4mila euro, si era aggiudicata l’allestimento di un mercatino enogastronomico in corso Italia che si sarebbe dovuto svolgere da oggi fino alla sera di domenica.

Quando i circa 25 banchi si sono sistemati nell’isola pedonale del centro cittadino, gli uffici comunali si sono accorti che la ditta organizzatrice non aveva ancora versato la cifra pattuita. Per questo l’amministrazione comunale, informata dell’accaduto, si è immediatamente attivata e ha demandato all’Ufficio commercio e alla Polizia municipale di attuare i provvedimenti necessari. La ditta è stata dunque denunciata per truffa e dovrà inoltre far togliere tutte le bancarelle che si erano già sistemate in corso Italia.