Nuovo registro regionale dei Comuni con prodotti “De.Co.”, Piana (Lega): “Difendere lavoro e tradizioni della Liguria”

Liguria. La posizione della Lega riguardo alla difesa dei prodotti liguri. “Occorre continuare a difendere i nostri prodotti, legati al luogo storico di origine, non solo a livello comunale ma anche regionale.

Pertanto, oltre ai provvedimenti già attuati finora, oggi abbiamo presentato anche una proposta di legge che istituisce il Registro regionale dei Comuni con prodotti a Denominazione Comunale d’Origine (De.Co.) che, peraltro, non comporta alcun aggravio per il bilancio della Regione Liguria, né per quelli dei Comuni.

In sostanza, la ‘De.Co.’ è un certificato contrassegnato dal Sindaco, a seguito di apposita delibera, che acquista un forte e significativo valore identitario per i prodotti di una comunità.

Molti Comuni hanno quindi concepito tale denominazione come strumento di salvaguardia delle loro produzioni locali, ma anche come mezzo per promuovere all’esterno le specificità culturali e storiche del territorio.

Con una procedura semplice e lineare, attraverso l’istituzione della ‘De.Co.’ si possono infatti conseguire importanti risultati socio-economici finalizzati alla tutela delle peculiarità territoriali, delle biodiversità e delle tradizioni.

L’istituzione del Registro regionale prevede l’impegno, da parte dell’Ente, di valorizzare e promuovere i prodotti locali liguri nell’ambito della difesa delle pratiche legate al lavoro derivante dagli ambiti dell’agroalimentare, dell’enogastronomia e dell’artigianato presenti sul nostro territorio.

In tal senso, avevamo già avviato un confronto con Anci Liguria e Confartigianato, che successivamente ha portato all’approvazione della delibera di venerdì scorso con la quale il Consiglio Autonomie Locali, all’unanimità, ha espresso parere favorevole alla nostra proposta di legge.

Siamo disponibili a recepire le osservazioni di forma pervenute, incluso il necessario sistema di armonizzazione che dovrà prevedere un raccordo automatico e di semplificazione tra il Regolamento comunale di istituzione della ‘De.Co.’ e quello regionale di iscrizione al nuovo Registro di Regione Liguria”.