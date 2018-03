Liguria. “Sono soddisfatto per questo importante tassello nel sistema dei collegamenti ferroviari tra la Liguria e il Nord Est. Con il nuovo Frecciarossa Genova-Venezia, la nostra regione si aggancia, più saldamente, ai circuiti internazionali del turismo e del business”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale ai trasporti e al turismo Gianni Berrino, oggi a margine dell’incontro con la stampa a Milano in occasione del viaggio inaugurale del nuovo Frecciarossa Genova-Venezia.

“Entrare nel circuito Freccia – continua Berrino - rappresenta per la Liguria anche un’importante occasione di promozione territoriale con il collegamento con Milano, Brescia, Vicenza e Verona. Inoltre, con il nuovo orario estivo, le Frecce, Rossa e Bianca per Roma, avranno coincidenze con gli Intercity dal Ponente per garantire un servizio più efficace per i pendolari e per i flussi turistici della Riviera dei Fiori”.