Non si hanno più notizie di Sheila, l’ultima volta è stata vista a Mentone

Mentone. Sheila Craven (in Templer), una vacanziera inglese di 69 anni, è scomparsa da lunedì alle 14:30.

La signora è affetta da Alzheimer e alloggiava con il marito all’Hotel le Moderne in corso Georges V. Sheila vive con il marito a Henley-on-Thames, in Inghilterra, è alta 1,68m ha i capelli biondi a caschetto e gli occhi azzurri.

Indossava, nel giorno della sua scomparsa, una giacca rosa, un maglione e pantalone entrambi neri con una borsa marrone e potrebbe essersi spinta oltre la frontiera italiana.

Chiunque l’abbia vista si invita a contattare la stazione di polizia di Mentone al +33 04 93 28 66 00.

(Foto e fonte da Nice-Matin)