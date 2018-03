Nizza. Forse è la volta buona. Per la gioia dei molti estimatori, presenti nella nostra provincia come in Italia, stanno finalmente per iniziare i lavori di costruzione di un centro Ikea in Costa Azzurra. Fino ad adesso infatti, il mobilificio svedese dai prezzi bassi più vicino all’imperiese è quello di Genova, dal momento che l’ipotesi di apertura a Ventimiglia è saltata.

Secondo quanto riporta Nice Matin, dopo la visita di venerdì scorso del Segretario di Stato svedese alle infrastrutture del futuro negozio, nella piana del Var vicino allo stadio “Allianz Riviera”, i tempi per l’inizio lavori sembrano accorciarsi. L’apertura è prevista per l’estate 2019. Ikea investirà oltre 100 milioni di euro nella costruzione di questo “store” che prevede di accogliere 1,5 milioni di visitatori durante tutto l’anno.

L’apertura dovrebbe portare all’assunzione di 350 persone e creare molti impieghi nell’indotto. “Tra 1.400 e 1.700″, aveva stimato Christian Estrosi nel 2013.Il negozio di Saint-Isidore dovrebbe estendersi su un totale di 32.000 m2, di cui 24.000 m2 di spazio commerciale. Ma il progetto è molto più ampio, dal momento che il permesso di costruzione è stato ottenuto per un “complesso commerciale” di 54.275 m2.

Oltre al negozio e al suo parcheggio sotterraneo da oltre 2.000 posti macchina, nove altri edifici circonderanno il complesso.