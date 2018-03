Sanremo. In occasione della 109esima edizione Milano-Sanremo, questo pomeriggio nel foyer di Porta teatro del Casinò è stata inaugurata l’esposizione “Sulla ruota dei ricordi … Campionissimi al Casinò di Sanremo”, creata in collaborazione con @AcdBMuseo e @MuseoGhisallo (dalle collezioni private di Gianfranco Trevisan e Giovanni Meazzo) e con la collezione privata On the Bicycle appartenente a Beatrice Cozzi Parodi, presidente dell’omonimo Gruppo.

La mostra, visitabile dal 16 al 27 marzo dalle 15 alle 20, mette in mostra cimeli eccezionali che hanno fatto la storia del grande ciclismo. Si tratta delle biciclette originali di Costante Girardengo, Fausto Coppi e Gino Bartali in buona compagnia con la maglia iridata con la quale “il cannibale” Eddy Merckx vinse la sua sesta Sanremo.

Tra gli esemplari della collezione On the Bicycle saranno esposte una Legnano del 1946, una Bianchi di fine anni 40, una Gloria del 1948 e una Umberto Dei del 1958.

“Siamo molto orgogliosi di essere presenti con alcuni esemplari della collezione On the Bicycle ad una mostra dedicata ad alcuni campionissimi del ciclismo. Ci tengo a ringraziare il Casinò di Sanremo per averci coinvolto in questa iniziativa culturale, nella quale tutti i visitatori della mostra potranno ammirare esemplari ricchi di storia in una città come Sanremo dove il ciclismo e la bicicletta rappresentano un importante binomio per la nostra realtà, grazie alla presenza della pista ciclabile e all’imminente classicissima Milano-Sanremo“, ha detto Beatrice Cozzi Parodi.

In concomitanza dell’inaugurazione, si è anche tenuta la presentazione del libro di Paolo Reineri “A colpi di Pedali – La straordinaria storia di Gino Bartali” (Ave) con Azione cattolica italiana – Diocesi di Ventimiglia San Remo – “Bartali Giusto tra le Nazioni”.

All’inaugurazione erano presenti Beatrice Cozzi Parodi presidente dell’omonimo gruppo, Giovanna Negro, Eugenio Nocita, Olmo Romeo e Antonio Suetta.