Mentone, ritrovata la turista britannica scomparsa da lunedì

Mentone. Data per dispersa da lunedì pomeriggio, Sheila Craven (in Templer) è stata ritrovata nel primo pomeriggio di oggi sulle immediate alture mentonesi.

La turista britannica 69enne, affetta da Alzheimer, era caduta in un fossato. A trarla in salvo è stato un operaio della forestale locale che ha subito avvertito i soccorsi. Quando questi sono giunti, l’hanno trovata in uno stato di ipotermia e con diverse fratture alle ossa.

La donna è stata così immediatamente trasportata nell’ospedale de “La palmosa”, dove i medici la stanno sottoponendo alle cure del caso.

Sheila Craven non sarebbe in pericolo di vita.

(Foto e fonte da Nice-Matin)