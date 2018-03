Mentdatica. Con la dichiarazione di efficacia della variante urbanistica deliberata dal consiglio comunale di Mendatica nella seduta di ieri, si è concluso l’iter approvativo per la realizzazione del tracciato di variante della strada provinciale per Monesi. Inizia quindi la fase operativa che porterà finalmente all’appalto dei lavori.

Il tracciato avrà inizialmente le caratteristiche di una pista di collegamento che attraverserà a monte l’abitato di Monesi di Mendatica devastato dall’alluvione del 2016.



“Con la realizzazione dell’opera, si toglierà dall’isolamento la stazione sciistica di Monesi – commenta la notizia il sindaco Piero Pelassa - si restituirà la totale percorribilità della ex strada militare Monesi – Limone, oggetto di recenti interventi di miglioria e valorizzazione realizzati con finanziamenti Comunitari”.

In questo lungo e complesso percorso fondamentale – continua il primo cittadino – è stato il contributo di tutti gli Enti territoriali coinvolti e, in modo specifico, della Regione Liguria per il ruolo di coordinamento e finanziamento dell’opera”.

A seguito della conclusione dei lavori sul Ponte Bavera, da parte dei Comuni di Triora e Briga Alta, sarà altresì ripristinato il collegamento con il territorio Piemontese dell’area Brigasca, restituendo anche piena vivibilità agli abitati delle frazioni montane di Valcona e Le Salse, importanti per la tradizione agropastorale della civiltà delle malghe e la nuova vocazione escursionistica per la foresta delle Navette.