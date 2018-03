“Mai spalato neve a Seborga”: le smentite dei residenti tirati in ballo come “volontari”

Seborga. “Non abbiamo mai spalato la neve se non davanti ai gradini di casa nostra, così come dovrebbe essere. Di certo non abbiamo fatto una foto per finire sui giornali… pensavamo fosse un ricordo”. A dichiararlo è la signora Virginia, residente a Seborga, che ha voluto chiarire, insieme al vicino Marco, quanto accaduto in Strada Villa e Strada Casette lo scorso 1 marzo, quando una nevicata eccezionale ha imbiancato la Riviera di Ponente.

“Abbiamo fatto una foto insieme, come ci ha chiesto il signor Flavio Gorni, pensando che fosse una foto ricordo per noi del paese: non volevamo di certo che venisse usata per fare polemica: siamo meno di 400 anime, dovremmo cercare di andare tutti d’accordo”, ha aggiunto Virginia. Dello stesso tenore anche le dichiarazioni del signor Marco: “Passavo di lì quando mi hanno chiamato per la foto, pensavo fosse un ricordo, un’immagina scattata perché restasse nella storia del paese, vista l’eccezionalità del caso. Invece è stata usata, e non ho nemmeno ancora capito dove”.