Luciano Violante e Julian Carron a Pietra Ligure per dialogare sui cambiamenti del nostro tempo

Liguria. «Al cuore del presente. Uomini in dialogo per vivere un cambiamento d’epoca». E’ il tema che sarà affrontato domani sera, mercoledì 28 marzo alle 21, al Teatro Moretti di Pietra Ligure. A dialogare sui cambiamenti che caratterizzano il nostro tempo saranno l’onorevole Luciano Violante e il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione Julián Carrón.

L’evento è organizzato dal Centro culturale Cara Bealtà (nato a Varigotti in ricordo di don Luigi Giussani il fondatore di Comunione e Liberazione, dove soggiornò a lungo), in collaborazione con il Comune di Pietra.

«I cambiamenti che caratterizzano il nostro tempo – scrivono gli organizzatori - costringono a scavare nel senso più vero della nostra identità europea e a trarne contributi per un futuro tutto da costruire”». Nel corso della serata verranno affrontati temi come la libertà e la democrazia alla luce delle nuove tecnologie di comunicazione, che consentono di esercitare un invisibile controllo sociale, e la solidarietà, in un momento in cui masse di poveri premono alle nostre frontiere.