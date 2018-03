L’imperiese Stefano Simondo nel film sulla violenza sulle donne con Norcross, Bucci e Baccini

Imperia. L’imperiese Stefano Simondo sarà sul set di un nuovo film le cui riprese inizieranno a metà aprile. Si tratta di “Credo in un solo padre“, un film scritto a quattro mani scritta da Ferruccio Tuozzo e dal regista salernitano Luca Guardabascio che dirigerà la pellicola.

Si tratta di un’opera cinematografica il cui tema è la violenza sulle donne, una pellicola che ha una missione ben definita: NO alla violenza sulle donne, contro la violenza di genere. Nel cast Clayton Norcross, Flavio Bucci, Stefano Simondo, Rita Del Piano, Francesco Baccini, Fabio Mazzari, Maurizio Ferrini. Le musiche sono di Francesco Baccini che sarà anche attore e fratello, scenicamente parlando, di Stefano Simondo che torna sul set in un film drammatico. Un grande cast per un film che vuole essere un segnale forte sul tema della violenza sulle donne.