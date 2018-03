Liguria, Scajola: “Nessuna relazione tra politica nazionale e maggioranza di centrodestra in Regione”

Liguria. “Un governo Cinque Stelle Lega Nord sarebbe assolutamente contro natura, proprio per la differenza che c’è tra i due movimenti: detto ciò la confusa situazione politica nazionale non deve essere messa in correlazione con la maggioranza di centro destra in Regione Liguria e l’importante lavoro che la Giunta Toti sta facendo sul territorio ligure. Ogni correlazione, tra Governo nazionale e locale – afferma Marco Scajola – è assolutamente intempestiva ed inopportuna. Nel 2015 abbiamo sottoscritto un patto con i liguri e quindi solo mutamenti che si verificassero nella politica regionale potrebbero farci desistere da tale impegno e modificare la linea politica. Tutto il resto deve rimanere fuori e non condizionare minimamente il nostro impegno e il nostro lavoro nella Giunta regionale e sul territorio”.