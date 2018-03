Liguria, parte oggi alle 18 la rivoluzione tecnologica per il passaggio alla piattaforma unica

Liguria. È tutto pronto per il big-bang che trasformerà il sistema Cup con il passaggio alla piattaforma informatica unica. Le operazioni inizieranno oggi pomeriggio alle 18: durante il fine settimana, quando il Cup è abitualmente chiuso al pubblico, i tecnici di Alisa e Liguria Digitale effettueranno uno spettacolare e complesso intervento sul sistema informatico, con l’adozione di misure indispensabili per garantire il successo di questa rivoluzione tecnologica. Si tratta di un intervento di potenziamento e ammodernamento, indispensabile per l’implementazione in sicurezza di un sistema di prenotazione che era stato pensato 20 anni fa e oggi obsoleto.

La nuova piattaforma, più moderna, sicura, efficiente e performante, consentirà ai cittadini di prenotare con facilità visite ed esami in tutta la Liguria, grazie alla progressiva condivisione delle agende, anche da parte del privato convenzionato.

Durante tutta la procedura i tecnici effettueranno costanti e rigorose azioni di verifica: inizieranno oggi alle 18 e proseguiranno per l’intera giornata (e nottata) di domani, sabato 24, e domenica 25 marzo, fino all’alba di lunedì 26.

Da lunedì prossimo il servizio sarà nuovamente erogato ai cittadini, con il progressivo ri-allineamento dei diversi punti di prenotazione, a partire dagli sportelli Cup, operativi dalle prime ore della mattinata, fino al Numero verde Unico e, dal primo pomeriggio anche le farmacie, gli studi medici e le postazioni interne agli ambulatori.

Se tutto andrà come Regione, Alisa e Liguria Digitale auspicano, il nuovo sistema sarà a regime entro le 16.

È quindi convocata alle 16 presso la Sala della Trasparenza (piazza De Ferrari 1, piano terra) una conferenza stampa del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e della vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale, insieme al commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli e ai vertici di Liguria Digitale, che saranno collegati in streaming, per fare il punto su questa rivoluzione tecnologica.