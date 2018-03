Liguria, la regione europea dove la terra arabile costa di più

La Liguria è la regione europea dove la terra arabile costa di più. Lo dice l’agenzia Eurostat, facendo riferimento a dati del 2015, quando invece quelli delle altre nazioni UE sono del 2016. L’Italia è al secondo posto (40mila euro l’ettaro) della classifica che vede in testa l’Olanda (63mila).

Ma la nostra regione è nettamente sopra la media, con i diecimila metri quadri di terreno arabile che costano ben 108.000 euro in media. Oltre un terzo in più della regione italiana che si piazza al secondo posto, ovvero la Lombardia con 65.600 euro l’ettaro. Ultimo posto per la Basilicata, con “solo” 16.500 euro l’ettaro.