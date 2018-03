Liguria, domani l’assessore Scajola a Cannes al salone dell’investimento immobiliare

Liguria. Domani l’assessore regionale all’Urbanistica, Marco Scajola parteciperà al MIPIM di Cannes, Salone Internazionale dell’investimento immobiliare che riunisce i protagonisti mondiali più influenti di molti settori immobiliari.

Domani alle 16 l’assessore Scajola interverrà al Convegno: “Italy: Land of opportunities” con il sindaco di Genova Marco Bucci.

“Una importante opportunità, per la Liguria, di farsi conoscere in una manifestazione dal grande rilievo internazionale – spiega Marco Scajola – Il nostro territorio possiede un ricco patrimonio immobiliare che potrebbe suscitare l’interesse di investitori e quindi essere oggetto di riqualificazione, rilancio e concrete opportunità di lavoro per le nostre imprese”.