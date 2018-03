Liguria, Cavo: “Maggioranza in Regione compatta, contro natura le dichiarazioni di Biasotti”

Liguria. “Contro natura sono innanzitutto le dichiarazioni del senatore Sandro Biasotti, che minaccia di togliere l’appoggio di Forza Italia alla maggioranza in Regione Liguria dopo i successi ottenuti dal governatore Giovanni Toti e dopo il consenso che i liguri hanno rinnovato alla sua coalizione, espressione non solo di partiti ma anche di liste civiche, a ogni elezione (da Savona a Genova a La Spezia) – così l’assessore regionale Ilaria Cavo in merito alle dichiarazioni del segretario regionale di Forza Italia Sandro Biasotti dal titolo “No a patti contronatura o Fi esce dalla maggioranza ligure”.

“Anche solo pensare di far dipendere le sorti della coalizione regionale da quelle del governo nazionale rappresenta un azzardo e un salto logico non rispettoso della volontà dei liguri e del territorio che l’amico Sandro rappresenta – continua Cavo – Il patto di questa maggioranza regionale è un patto con i liguri. L’errore più grave sarebbe quello di non rispettarlo per logiche che non appartengono alla nostra volontà di lavorare per lo sviluppo e la crescita della nostra regione.

L’obiettivo di tutti noi, incluso il senatore Biasotti, ne sono certa, non può che essere quello di presentarci compatti e ancora più forti alle prossime elezioni del 2020 continuando a lavorare ogni giorno, ognuno con il proprio ruolo, con spirito costruttivo e senso di responsabilità, per il nostro territorio. Sarà così e le reazioni e dichiarazioni di oggi di tutti noi, consiglieri di Forza Italia e maggioranza e assessori, lo confermano”.