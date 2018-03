Imperia. “Comunico che alle ore 23,00 (data di ieri) ho rassegnato le mie dimissioni da segretario provinciale, onde evitare manipolazioni e distorsioni sia per la mie passate dichiarazioni, che per l’inopportuna presenza alla recente convention di Claudio Scajola. Buon lavoro a tutti.”

Con queste semplici parole Giulio Ambrosini, ormai ex srgretario che fu eletto per acclamazione dai militanti imperiesi del Carroccio, lascia l’incarico nel partito.

Qualcosa si era in qualche modo capito dopo che i vertici regionali si erano sentiti in dovere di richiamare tutti all’ordine intorno al secco no alla candidatura solitaria dell’ex ministro, verso la quale Ambrosini aveva, da subito, lanciato segnali di apertura.

Troppo importante il modello Toti per essere messo in discussione. La campagna elettorale della città capoluogo fa la sua prima “vittima”, segno che Il ritorno di “u ministru” ha scosso il centrodestra Totiano.

In attesa di sapere cosa farà Forza Italia, è la Lega a dimostrare che “sul Modello” non sono ammesse sbavature.