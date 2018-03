L’attore sanremese Enzo Mazzullo nel cast della serie tv “L’insediamento di Pino”

Sanremo. L’attore matuziano Enzo Mazzullo, reduce dal Premio Spizzichino, sarà nel cast della fortunata serie tv L’insediamento di Pino giunta alla seconda stagione.

Il regista Alessio De Bernardi ha pensato bene di fare la classica telefonata all’attore ponentino: “Girai un film con Alessio anni fa – racconta l’attore – mi divertì molto la sua già allora professionalità, risentirlo è stata per me una gratifica immensa, a giugno si gira”.

L’insediamento di Pino è una serie tv trasmessa a livello nazionale da più emittenti. L’insediamento di Mazzullo andrà a coprire un personaggio “permanente” per il contesto della continuità. Massimo riserbo sul ruolo. “Non lo so nemmeno io – dice – settimana prossima ho l’incontro con il regista e la produzione”.

Continuano le perenni e assidue trasferte per Enzo Mazzullo, recentemente ha collaborato con una compagnia teatrale di Genova, riscuotendo ottimo successo, ed è stato a Roma con il premio Settimia Spizzichino, Enjoy Cookies in Brianza e finalista a Napoli nel Teatro MadreArte e così via.

Il periodo “sabbatico” che tanto spera, stenta a presentarsi e forse meglio così, considerando la poliedricità dell’artista che, quando gli viene proposto un personaggio con differenti caratteri rispetto al precedente, non resiste ad accettare la nuova sfida, almeno con se stesso.