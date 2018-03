La tragedia di Paola Gambino: la famiglia conferma il decesso

Bordighera. “Grazie a chi ci è stato vicino in questi giorni, a tutti quelli che la hanno cercata in ogni angolo, giorno e notte. Grazie a chi ci ha scritto quelle due righe che, anche se non sembra, ci hanno dato la forza di continuare a cercare e sperare. Non so come possano accadere queste cose, accadono e basta, anche alle persone più forti…

Sarai sempre con noi Mamma

Riccardo, Andrea e Giorgio”.

Con questo semplice messaggio, premurandosi di ringraziare chi ha fatto il possibile per ritrovare Paola Gambino, il figlio 24enne Riccardo Bonavia ha confermato la morte della donna.

Fino all’ultimo la famiglia, gli amici e tutta Bordighera hanno sperato che il cadavere ritrovato tra Cap Ferrat e Villefranche-sur-mer non appartenesse a Paola, sparita nel nulla venerdì scorso. Il messaggio firmato dai due figli e dall’ex marito Giorgio Bonavia, però, non lascia più spazio alla speranza.