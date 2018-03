Vallecrosia. Una donna è rimasta ferita questa mattina nel tratto di Aurelia compreso tra il cinema Don Bosco e il distributore di benzina.

A soccorrere la donna, che pare sia stata investita mentre attraversava la strada, è stato un equipaggio della Croce Rossa di Bordighera.

La signora è stata trasportata in codice giallo di media gravità in ospedale per accertamenti. Sul posto anche la polizia.