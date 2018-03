Imperia, workshop sul sistema bancario alla Camera di Commercio

Imperia. Mercoledì 28 marzo dalle 14 alle 18 alla Camera di Commercio, in via Schiva 29, si terrà un convegno sul sistema bancario.

“Durante il workshop, i nostri relatori illustreranno brevemente la legislazione attinente i rapporti bancari, le principali criticità e tipologie di operazioni bancarie, allo scopo di spiegare ai partecipanti come poter recuperare tutte le somme pagate illegittimamente al sistema bancario - spiegano gli organizzatori – Saranno affrontate le anomalie delle operazioni in conto corrente, nei mutui, finanziamenti, contratti di leasing e derivati, con particolare attenzione alle violazioni delle norme generali. In tema di fallimenti, verranno anche presentate importanti novità per le curatele”.