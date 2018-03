Imperia, Villa Grock aperta al pubblico nel giorno di Pasquetta

Imperia. Villa Grock e il suo giardino saranno aperti al pubblico il giorno di Pasquetta, lunedì 2 aprile, dalle 14,30 alle 18,30. La suggestiva residenza in via Fanny Roncati Carli, sulle alture del capoluogo, in cui visse il piu’ grande clown di tutti i tempi e al cui interno è possibile visitare il museo a tema, apre le porte durante la festività. L’iniziativa è della Provincia, proprietaria dell’immobile.

Il presidente Fabio Natta commenta: “Come è già successo in passato, nonostante la promozione culturale e turistica non rientrino più nelle nostre competenze, siamo fortemente impegnati a valorizzare e a promuovere il nostro patrimonio. Ecco perché, quando le festività suggeriscono aperture straordinarie in concomitanza con l’afflusso dei turisti, facciamo del nostro meglio per garantire la possibilità di visitare un luogo di grande fascino”.