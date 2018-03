Imperia, vertice in Comune sulla palazzina evacuata in via Amoretti

Imperia. Questa mattina si è svolto in Comune un vertice tra amministrazione comunale, Arte e tecnici per la situazione della palazzina evacuata in via Amoretti il 13 marzo.

Il sindaco Carlo Capacci commenta: “Al momento non è ancora pronta la perizia tecnica relativa alla struttura, ma secondo il cauto ottimismo dei tecnici, dovrebbe essere consegnata domani”.

All’incontro, oltre al primo cittadino, hanno partecipato il vice sindaco Guido Abbo, il presidente di Arte Antonio Parolini, il legale Ramoino, amministratore di condominio dello stabile, nonché alcuni dirigenti e funzionari comunali.