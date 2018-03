Imperia. Le case di via Ivanoe Amoretti sgomberate nei giorni scorsi non sono a rischio di crollo e gli abitanti vi possono far ritorno. Lo ha decretato la perizia depositata nel pomeriggio di oggi in comune sulla quale si basa la revoca dell’ordinanza di sgombero delle tre palazzine interessate, occupate in tutto da 18 nuclei familiari. Sei alloggi sono di Arte, ex istituto case popolari e il presidente Antonio Parolini ha chiesto al condominio di proseguire comunque i monitoraggi per un anno. Lo stesso Parolini ha comunque evidenziato che le perizie tecniche, strumentali e geologiche sono state eseguite in modo serio e accurato e hanno escluso pericoli di tenuta delle fondamenta e di scivolamento del terreno. I tecnici per redigere la perizia finale hanno voluto compiere un sopralluogo anche nel pomeriggio di ieri, verificando le condizioni di tutti gli alloggi uno per uno. In ogni caso sono stati prescritti interventi di manutenzione degli edifici che presentano in più punti crepe e distacchi di parti di intonaco.