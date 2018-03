Imperia, sono 21.302 le auto non revisionate in circolazione nella nostra provincia: l’indagine di Facile.it

Imperia. La revisione dell’auto è uno degli obblighi normativi espressamente previsti dal codice della strada (art.80) e il mancato rispetto della legge ha, chiaramente, anche importanti ripercussioni in termini assicurativi. Nella nostra regione sono poco meno di 130.000 le auto private che non sono in regola con la revisione, vale a dire il 15,19% di quelle registrate nella regione. I numeri arrivano da un’indagine compiuta da Facile.it su dati aggiornati al 31 ottobre 2017.

In base ai calcoli del comparatore, la provincia con il maggior numero di vetture non revisionate è Genova (63.888), quella con i valori più bassi La Spezia (18.520), mentre in provincia di Imperia (21.302).