Imperia, santa messa di ringraziamento a San Benedetto per il circolo del Popolo della Famiglia

Imperia. Don Stefano Caironi sabato 17 marzo alle 17,30 nella Chiesa di San Benedetto Revelli in Borgo Prino di Imperia celebrerà una Santa Messa di ringraziamento su richiesta del locale circolo del Popolo della Famiglia, per il sostegno ricevuto da parte degli elettori che in 220.000 hanno votato il PdF in tutta Italia, in più di 4.000 nella sola Regione Liguria e 333 in Imperia, dove i consensi hanno raggiunto la percentuale del 1,56% (il doppio rispetto alla media nazionale), dimostrando condivisione alla scelta valoriale che il Movimento porta avanti per diffondere una cultura che ponga al primo posto il diritto alla vita umana, la famiglia naturale ed il diritto all’educazione dei figli, quali valori irrinunciabili e non negoziabili.

Seguirà un’assemblea pubblica nella sala attigua alla chiesa a cui parteciperà il presidente del Circolo PdF Nino Iraci che proporrà un’analisi del voto delle Politiche dello scorso 4 marzo aperta a tutta la cittadinanza e proiettata alle prossime imminenti elezioni amministrative che coinvolgeranno diversi comuni liguri tra i quali Imperia.