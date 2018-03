Imperia, prenota appartamento vacanza e viene truffata: polizia denuncia napoletano

Imperia. Un cittadino italiano, residente a Giugliano in Campania (Napoli), è stato denunciato per truffa aggravata continuata.

A smascherare il truffatore è stata la polizia della Questura di Imperia che, dopo la denuncia di una cittadina, ha compiuto una serie di indagini per risalire agli autori della truffa.

Dopo essersi iscritta al sito AIRBNB, la donna truffata ha contattato i presunti proprietari di un appartamento di Prato Nevoso, in provincia di Cuneo, nel quale intendeva soggiornavi per un week-end.

Dopo aver accreditato la somma di euro 240 per l’affitto dell’appartamento in questione, non è riuscita ad avere più nessun contatto, né telefonico né via mail circa l’esito del pagamento.

Dalle indagini esperite, la polizia è risalita all’identità del truffatore che è stato denunciato.