Imperia, prende il via la 1° caccia alle uova inVia

Imperia. Prende il via la prima caccia alle uova inVIA. Giovedì 29 e sabato 31 marzo partecipa alla 1° caccia alle uova inVia.

“Iscriviti entro il 26 marzo sulla nostra pagina Facebook o con un messaggio al n° 3289253752. Giovedì pomeriggio parteciperai alla preparazione delle uova e sabato pomeriggio, in squadra con altri bambini, alla caccia al tesoro. Al termine, in Galleria Berio ci sarà una dolce sorpresa per tutti gli iscritti. Gli indizi ti porteranno a scoprire le attività di inVIA in cui troverai le uova!! Ti aspettiamo!” – affermano gli organizzatori.