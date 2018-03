Imperia. Ha preso il via a Imperia il corso tecnico per aspiranti assaggiatori olio di oliva organizzato da Onaoo in collaborazione con l’istituto Itis “G. Galilei” via S. Lucia 31 all’interno del progetto alternanza scuola-lavoro, nelle persone della prof.ssa Cristina Gandolfo, docente di chimica organica e responsabile del progetto, supportata dal prof. Giuseppe Roncallo e dal preside prof. Paolo Auricchia.

16 ragazzi della classe 4° indirizzo di chimica e materiali, per quattro giorni saranno presenti presso la sede tecnica di Onaoo (organizzazione nazionale assaggiatori olio di oliva) presso la camera di commercio riviere di liguria in via T. Schiva 29 a Imperia, per affrontare lezioni sull’analisi sensoriale, sulla chimica, sulle tecniche agronomiche, e, ovviamente per assaggiare un nutrito numero di oli provenienti da tutte le parti del mondo.

Al termine del corso, previo superamento delle prove selettive, sarà rilasciata l’idoneità fisiologica all’assaggio, uno dei requisiti per essere iscritti all’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini tenuto dal Mipaff (ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).