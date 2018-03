Imperia. La Protezione Civile Regionale ha diffuso l’allerta meteo per piogge diffuse e temporali diramata da Arpal, che è stata modificata e prolungata secondo le seguenti modalità:

zona a: allerta gialla prolungata fino alle 14 di domani, lunedi’ 12 marzo

zona b: allerta arancione prolungata fino alle 17.59 di oggi, domenica 11 marzo, poiallerta gialla fino alle 14 di domani, lunedi’ 12

zona c: allerta arancione prolungata fino alle 18 di domani, lunedi’ 12 poi gialla fino alle 23.59 sempre di domani

zone d ed e: allerta gialla prolungata fino alle 14 di domani, lunedi’ 12

LA SITUAZIONE: il passaggio dell’atteso fronte atlantico ha provocato precipitazioni che, sulle 12 ore, sono state di 159 millimetri a Monte Pennello, alle spalle del Ponente genovese, 142 millimetri a Mele, 132, 2 millimetri a Madonna delle Grazie. Nella zona D si segnalano i 108,2 millimetri di Urbe Vara Superiore (Savona), mentre nella zona A ci sono 75.8 millimetri ad Airole; nelle zone E e C fino ad ora cumulate massime inferiori ai 60 millimetri. Sulle 6 ore, invece, Monte Pennello ha toccato 107 millimetri, Mele 95. Da segnalare come l’intensità massima oraria sia stata finora “solo” di 32 mm, ben lontana dai valori a cui purtroppo il territorio ligure è abituato. Si è trattato, finora, di piogge diffuse che, infatti, non hanno generato significative risposte da parte dei corsi d’acqua. Le precipitazioni proseguiranno nelle prossime ore per andare poi a scemare nel tardo pomeriggio. Dalla serata, però, l’atmosfera si farà nuovamente instabile per un flusso umido di Sud Ovest nei bassi strati che potrà dar luogo a fenomeni anche temporaleschi e rovesci soprattutto tra il Centro e il Levante della regione.

Ecco il dettaglio previsionale come da avviso meteorologico:

OGGI, DOMENICA 11 MARZO: un intenso fronte atlantico interessa l’intera Regione con associate piogge diffuse e rovesci anche di moderata intensità su BCDE, puntualmente fino a forti; le cumulate saranno elevate su ABCE, significative su D. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su ABCDE. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio a partire da Ponente. Venti forti meridionali su CE con raffiche fino a burrasca forte (80-90 km/h), forti settentrionali su AB. Mare molto mosso, localmente agitato dal pomeriggio su BC.

DOMANI, LUNEDI’ 12 MARZO: a seguito del fronte atlantico persistono condizioni di instabilità con possibili piogge o rovesci localmente forti quantitativi significativi su CE. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE, bassa probabilità di temporali forti su AD. Fenomeni in attenuazione a partire dal pomeriggio. Venti forti da Sud-Ovest su ABC anche rafficati (55-65 km/h) Mare molto mosso in aumento fino ad agitato per onda da SW con possibili mareggiate su ABC a partire dal pomeriggio.

DOPODOMANI, MARTEDI’ 13 MARZO: Ancora possibili locali rovesci ed isolati temporali nelle ore centrali del giorno su ABCDE. Mare agitato su BC per onda da Sud-Ovest con possibili mareggiate sulle coste esposte, in calo dal pomeriggio.

Per ulteriori dettagli si consiglia di consultare il bollettino per la Liguria che verrà emesso nelle prossime ore e disponibile all’indirizzo https://www.arpal.gov.it/homepage/meteo/previsioni/bollettino-liguria/riassunto.html

La suddivisione del territorio regionale per zone di allertamento è la seguente:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

Il dettaglio, comune per comune, è reperibile sul sito www.allertaliguria.gov.it dove sono riportate anche le norme di autoprotezione consigliate dalla Protezione Civile Nazionale, da adottare prima e durante gli eventi.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sitowww.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPAL_rischiome)

Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.