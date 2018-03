Imperia. Diciotto famiglie sono state evacuate dalle proprie abitazioni dichiarate inagibili perché rischiano di crollare. E’ successo in serata in via Amoretti, a Oneglia, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Imperia sono stati chiamati a valutare la stabilità delle “case popolari”, dove sono presenti numerose crepe. A dare l’allarme sarebbe stata una donna, che ha notato una crepe nel pavimento.

Il sindaco Carlo Capacci durante i sopralluoghi



Al termine del sopralluogo, al quale ha preso parte anche il sindaco di Imperia Carlo Capacci, i pompieri hanno deciso le palazzine in cui vivono 18 famiglie sono off limits per via di crepe nelle fondamenta. Le abitazioni sono state sgombrate.

Lo stabile è in parte di proprietà dell’Arte.