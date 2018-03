Imperia, Olio Fresia in cucina con l’oste più famoso della televisione: Giorgione

Imperia. Olio Fresia in cucina con l’oste più famoso della televisione. Questa sera l’azienda imperiese che da 100 anni produce olio di oliva e prodotti tipici di alta qualità sarà ospite del nuovo incontro del leggendario Giorgione che a Torino, in via dei Mille 33, incontrerà il suo pubblico, cucinando per e con tutti i presenti.

Giorgio Barchiesi – questo il nome all’anagrafre dello chef – da diversi anni conduce un programma gastronomico sul canale Sky Gambero Rosso Channel, “Giorgione Orto e cucina”. Vero e proprio successo televisivo, la trasmissione ha portato anche alla nascita di diversi libri, di cui l’ultimo, Olio e cucina 3, stasera sarà presentato.

Olio Fresia prenderà parte all’evento mettendo a disposizione i suoi prodotti e facendo conoscere le più antiche tradizioni olivicole del territorio. Era infatti il 1918 quando il bisnonno Nino con la sua intuizione di vendere (o barattare) casa per casa l’olio da lui prodotto, pose la prima pietra per la nascita dell’azienda, oggi un’istituzione nel mondo dell’olio del Ponente Ligure e del resto della Liguria.