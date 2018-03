Imperia, nigeriano chiede l’elemosina con fare insistente: viene allontanato dalla polizia

Imperia. Gli agenti di polizia sono stati allertati da alcuni utenti della strada circa la presenza di un cittadino straniero molesto che, nel parcheggio di un supermercato del centro cittadino, chiedeva l’elemosina con fare insistente.

In effetti giunti sul posto gli agenti hanno individuato l’uomo, un nigeriano di 28 anni, che, rifiutatosi di fornire le proprie generalità, si è dimostrato ostile nei confronti degli operatori i quali pertanto lo hanno accompagnato presso gli uffici della questura.

Perquisendo il suo zaino i poliziotti hanno trovato invece la carta di identità che il soggetto aveva dichiarato di non possedere. Considerando quindi l’atteggiamento del soggetto con a carico generici pregiudizi di polizia gli è stato notificato un foglio di via obbligatorio, imponendogli dunque di non far ritorno nel comune di Imperia per 3 anni.