Imperia. Walter Ferroni, del direttivo dell’associazione La Giraffa a Rotelle, si dissocia dalla presa di posizione di una madre di un ragazzo disabile che ieri, con un lettera al nostro giornale, era tornata a criticare la mancanza del tema della disabilità nell’avvio della campagna elettorale imperiese.

“Abbiamo preso visione dell’articolo uscito sul vostro giornale riguardante la lettera di una mamma di un ragazzo disabile che elogia lex Sindaco Strescino. La nostra associazione – spiega Ferroni – essendo apolitica, non vuole per nessuna ragione essere associata a nessun schieramento politico specialmente in questo periodo di propaganda elettorale. Chiediamo a voi e a tutte le testate giornalistiche che hanno ripreso tale notizia di scrivere la nostra volontà di non essere associati a tutto ciò. Cordiali Saluti la Giraffa a Rotelle”.