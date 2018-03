Imperia, l’incontro con la Cgil e l’Inca al mercato di Oneglia

Imperia. Domani a partire dalle 10 si svolgerà la giornata della Cgil dedicata ai servizi individuali. I compagni e le compagne della camera del lavoro saranno presenti al mercato di Oneglia.

“La Cgil e l’Inca promuovono per il 24 marzo , in almeno 120 piazze dell’intero territorio nazionale la giornata di presenza e di mobilitazione per rilanciare il tema dei diritti e della tutela individuale capace di rispondere, per questa via, ai vecchi e nuovi bisogni dei lavoratori, dei pensionati e dell’intera cittadinanza. La giornata si svolgerà con la presenza degli operatori dell’Inca e della Cgil che forniranno le prime risposte a chi si rivolge ai presidi. I servizi dell’Inca Cgil permettono ad esempio di sviluppare ipotesi di calcolo pensionistico e forniscono opportune consulenze su materie previdenziali, sociali e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono migliaia i lavoratori che ogni anno si rivolgono a noi per pratiche di Naspi, e di sostegno al reddito, o per semplici consulenze ed informazioni” dichiara Bruna Nasi, Direttrice del Patronato di Imperia”.