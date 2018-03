Imperia, il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia si congratula con Iacobucci per il suo nuovo ruolo

Imperia. Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia unitamente ai coordinatori cittadini di Sanremo Michele Gandolfi, Imperia Fulvio Giribaldi, Diano Marina Davide Salerno, Ventimiglia Francesco Galluccio, San Lorenzo al Mare Lorenza Bellini e al commissario di Bordighera-Vallecrosia Francesco Panetta, esprimono le loro congratulazioni al neo portavoce regionale Massimiliano Iacobucci che ieri ha ricevuto l’incarico direttamente dal presidente nazionale Giorgia Meloni e augurano allo stesso un buon lavoro al servizio della Liguria:

“La sincera amicizia che lo lega ai dirigenti del partito, la lunga militanza dello stesso senza mai perdere di vista le proprie radici, la voglia di mettersi a disposizione della gente facendo della politica una missione, non possono che essere qualità per svolgere al meglio l’incarico affidatogli. I dirigenti della provincia di Imperia saranno al suo fianco e al suo servizio per le importanti sfide che ci saranno anche nell’immediato futuro per costruire una classe dirigente che sappia incarnare i valori di una destra moderna, declinandoli in favore dei cittadini”.

“Un sincero abbraccio a Massimiliano Iacobucci – dichiara Fabrizio Cravero, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia -, ad un amico che ha svolto per me un ruolo di guida fin dagli inizi della mia passione politica, trasmettendomi il senso di militanza e l’attaccamento a quelli che sono i pilastri indelebili di chi ha voglia di mettersi a disposizione dei cittadini senza vedere la politica come una professione: in bocca al lupo per il tuo lavoro”.