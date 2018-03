Imperia, l’assessore regionale Marco Scajola partecipa all’iniziativa “Menù tipico ligure”

Sanremo. Il prossimo 2 aprile nel giorno di Pasquetta l’assessore regionale Marco Scajola sarà impegnato nell’importante iniziativa “Menù tipico ligure” che, organizzata dalla presidenza della Regione Liguria, prevede la distribuzione di un pranzo a base di prodotti tipici liguri da parte di tutti gli ospedali del territorio ai pazienti ricoverati.

L’assessore sarà accompagnato dal direttore generale dell’Asl 1 Marco Prioli. L’iniziativa di Pasquetta coinvolge tutte le strutture sanitarie della regione, con la partecipazione non solo dei direttori generali delle singole aziende, ma anche degli assessori della Giunta, che saranno presenti nei diversi presìdi territoriali, da Imperia alla Spezia.

“Si tratta di una bella iniziativa – afferma Scajola – che ha una duplice valenza: da un lato consente a noi amministratori di essere vicino a chi per motivi di salute è ricoverato in ospedale e non può godersi appieno le prossime festività pasquali e, dall’altro, è utile per valorizzare i prodotti tipici della nostra terra, ideali per una dieta che, per ovvie ragioni, dev’essere sana ed equilibrata”.