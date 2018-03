Imperia, l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino presente alle principali manifestazioni del weekend

Imperia. Fine settimana all’insegna di #orgogliopesto per l’assessore regionale al Turismo Gianni, che domani aprirà i Campionati mondiali del Pesto, alle 10, a Palazzo Ducale a Genova. “Come Regione Liguria – commenta l’assessore Berrino – sosteniamo con convinzione la candidatura del Pesto genovese al mortaio a patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco perché riteniamo sia un riconoscimento meritatissimo dalla salsa forse più conosciuta al mondo, con un bagaglio di tradizione alle spalle di valore inestimabile. Il pesto è il simbolo, a livello enogastronomico, della Liguria nel mondo: il riconoscimento Unesco rappresenterebbe anche un’occasione unica di promozione di tutto il territorio a livello internazionale”.

Domenica 18, l’assessore Berrino parteciperà a Pesto in piazza, la ‘pestata collettiva organizzata in 86 Comuni liguri, per la raccolta firme a favore della candidatura Unesco: alle 10.30 sarà a Riva Ligure in piazza Matteotti, alle 11.30 e alle 14.45 a Sanremo.

Non solo pesto tra gli appuntamenti del fine settimana per l’assessore Berrino che parteciperà anche, domani alle 15.30, all’inaugurazione del ristorante Ritrovo degli amici a Verdeggia. Domenica sarà alla premiazione del gran fondo La Classicissima a Sanremo alle 14, alle 15 allo stadio per lo scontro al vertice di serie D Sanremese-Ponsacco e alle 17 ai festeggiamenti di San Benedetto Revelli Vescovo di Albenga a Taggia.